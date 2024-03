POPUP! : Les séances BD et jeu vidéo de mars au Forum des images Forum des images Paris, mercredi 6 mars 2024.

Du mercredi 06 mars 2024 au mercredi 20 mars 2024 :

.Tout public. payant

7,20 € tarif plein

5,80 € tarif réduit

5 € pour les détenteur·rices des cartes UGC Illimité

4,50 € pour les moins de 14 ans

4 € avec la carte Forum Liberté et pour les accompagnant·es de la carte Forum Illimité

Étudiant·es TUMO Paris : gratuit, 4 € pour leurs accompagnant·es

À travers rencontres, débats et expériences, un objectif : démocratiser les nouveaux usages, rendre accessibles les nouvelles formes de création.

Video Game Master, séance de jeu interactive, VR, dessin en direct, rencontres, séances exceptionnelles… .

Les séances POPUP! du mois de mars

• mercredi 6 mars à 19h30 : JCVD le grand match

Battle « JCVD le grand match »

Explorez l’univers de Jean Claude Van Damme lors d’un grand match opposant deux invités sur leurs connaissances de l’icône.

Un début de soirée inoubliable pour les amateur·ices de cinéma d’action et de GEF ! (« Grand Écart Facial »)

Précédé de : Le Grand Tournoi, de Jean-Claude Van Damme

1925. Un acrobate vivant de rapine embarque clandestinement à bord d’un navire de contrebandiers. Vendu en Thaïlande comme esclave, il y révèle un don pour les arts martiaux…

• jeudi 7 mars à 19hVideo Game Masters : rencontre avec Gaëlle Seguillon

Du cinéma au jeu vidéo, de Photoshop aux outils de création 3D, la fabrication de nouvelles images peut varier selon les besoins d’une production. À l’occasion de sa carte blanche, Gaëlle Seguillon revient sur les projets phare de sa carrière et livre en détail les étapes qui composent son workflow de design environnemental.

A travaillé sur : Les Gardiens de la Galaxie, Ready Player One, Jurassic World 2 ou plus récemment Indiana Jones et le Cadran de la destinée, Star Wars Eclipse, Prehistoric Planet 1 et 2, KYORYU.

Learn Squared : Environment Design with Gaëlle Seguillon

• jeudi 14 mars à 19h : TOUT’anim : Work in progress du long métrage «Le Noël des animaux»

Découverte des univers et processus créatifs de ce long métrage d’animation composé de cinq chapitres autour de la thématique de Noël, réalisé par six réalisatrices internationales.

Produit par Les Valseurs en France et Luftkind Filmwerleih en Allemagne, coproduit par Arte France, le film sera distribué en France par Little KMBO pour Noël 2024.

En présence de Damien Megherbi (producteur, Les Valseurs) et de Caroline Attia, Camille Alméras Ceylan Beyoglu, Haruna Kishi et Natalia Chernysheva (réalisatrices).

• dimanche 17 mars à 18h30: Ping Pong The Animation, de Masaaki Yuasa

Smile et Peko fréquentent le club de ping-pong depuis l’école primaire et démontrent des aptitudes extraordinaires.

Entre compétition, rivalité et émois adolescents, une œuvre hors du commun, qui réunit les univers de deux grands maîtres dans leurs domaines : le mangaka Taiyo Matsumoto et le réalisateur Masaaki Yuasa.

Projection intégrale de la série de 11 épisodes de 22 min.

Durée totale : 4h32 (dont un entracte de 30min).

• mercredi 20 mars à 18h30 : Rencontre avec l’escrimeur Enzo Lefort et la dessinatrice Madana

Le manga Enzo (Blacklephant éditions) s’inspire de l’histoire d’Enzo Lefort, champion olympique et champion du monde d’escrime, qui incarne avec charisme les valeurs de ce sport.

L’occasion de retracer son parcours et sa mise en récit et en images, en compagnie de la mangaka Madana, avec exercice de dessin en direct.

Animée par Xavier Guilbert (spécialiste BD).

Forum des images Forum des images, 2 rue du Cinéma, Westfield Forum des Halles 75001

Forum des images Forum des images, 2 rue du Cinéma, Westfield Forum des Halles 75001

© Gaëlle Seguillon