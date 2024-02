POPUP! Les séances BD et jeu vidéo de février au Forum des images Forum des images Paris, jeudi 8 février 2024.

Du jeudi 08 février 2024 au jeudi 29 février 2024 :

.Tout public. payant

7,20 € tarif plein

5,80 € tarif réduit

5 € pour les détenteur·rices des cartes UGC Illimité

4,50 € pour les moins de 14 ans

4 € avec la carte Forum Liberté et pour les accompagnant·es de la carte Forum Illimité

Étudiant·es TUMO Paris : gratuit, 4 € pour leurs accompagnant·es

À travers rencontres, débats et expériences, un objectif : démocratiser les nouveaux usages, rendre accessibles les nouvelles formes de création.

Video Game Master, séance de jeu interactive, VR, dessin en direct, rencontres, séances exceptionnelles… .

Retrouvez ici toutes les séances POPUP! du mois de février !

• dimanche 4 février à 19h : Rencontre croisée BD et breakdance, entre l’athlète Kami et l’autrice Chloé Wary

Camille Regneault, de son nom de scène Kami, est triple championne de France de breaking, vice-championne du monde, et en route pour les JO ! Chloé Wary, autrice de bande dessinée, met en scène les cultures urbaines dans son dernier album Rosigny Zoo.

Une rencontre au sommet entre breakdance et BD, avec démonstration et dessin en direct.

En partenariat avec le Théâtre Silvia Monfort, qui soutient Kami depuis 2021 dans sa préparation aux JO de Paris dans le cadre de l’Olympiade Culturelle.

• mercredi 14 février à 19h : Speed Dating: découverte du speedrun, avec Niniste, Farod, PoppieLaLa et SuperPlayer

Le Forum des images présente sa première séance consacrée au speedrun. L’objectif : terminer un jeu vidéo en un temps record !

Niniste, Farod, PoppieLaLa et SuperPlayer s’invitent en salle pour discuter de leur amour de cette discipline, s’affronter sur Super Mario 64, et enseigner leurs techniques les plus secrètes.

Les plus motivé.e.s pourront les rejoindre sur scène, afin d’apprendre auprès des meilleur.e.s !

Niniste : Le Speedrun, une discipline à part

• jeudi 29 février à 18h30 : Carte blanche à Playful

Transmettre la passion du jeu vidéo sur grand écran et multiplier les liens avec le cinéma, c’est la mission que se donne l’association Playful via l’animation de sessions de jeu en salle.

Pour cette nouvelle séance, l’association a carte blanche pour vous faire rencontrer les jeux vidéo autour d’un format unique et spécialement conçu pour l’occasion.

Venez découvrir ce programme surprise !

