Kind of Jazz Vendredi 3 novembre, 20h30 Populo

Retrouvez Kind of Jazz en concert ce vendredi, à partir de 20h30. Optez pour une soirée très soul et jazz, on vous attend!

Kind of Jazz, c’est la rencontre d’une voix, Lucie Royer, d’un pianiste, Yannick Chauvin et d’un contrebassiste, Matteo Sgarzi. Le trio offre une unité musicale singulière.

A partir d’arrangements originaux, le groupe réinterprète le répertoire d’artistes de référence tels Aretha Franklin, Michael Jackson, Stevie Wonder, Earth Wind and Fire, The Supremes, Donna Summer, Burt Bacharach, Ella Fitzgerald, Billie Holiday…

Populo 26 rue jean François Leca 13002 Marseille Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-03T20:30:00+01:00 – 2023-11-03T23:00:00+01:00

