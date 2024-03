« Popularisation et popularité du sport à la Belle Époque et dans l’entre-deux-guerres » Archives de Rennes Rennes, jeudi 30 mai 2024.

Du 2024-05-30 18:00 au 2024-05-30 19:30.

Conférence, par Philippe Tétart

Le sport, dont la matrice est élitiste, n’est pas venu naturellement aux masses. Elles s’en sont emparées, volontiers, sous diverses formes, parfois inattendues, voire baroques. Dans cette conquête, elles ont été encouragées, stimulées par la presse, en un temps où la lecture n’était pas un vain mot. De cette conquête sont nées de nouvelles pratiques, de nouvelles sociabilités – clubs de sport, cafés, amicales de supporters –, de nouvelles manières d’être et de se montrer, de se faire valoir. Une histoire que les fonds des premières agences de photoreportage, entre autres, permettent d’illustrer.

Philippe Tétart est maître de conférences à Le Mans Université et chercheur au laboratoire Temos-UMR9016. Ses travaux portent sur le déploiement du sport comme phénomène de masse et les représentations du sport, des sportifs et des rôles qui leur sont assignés par et dans la société française, de la fin du 19e siècle à nos jours. Il a publié de nombreux articles et livres. Pour les derniers : « Histoires de sport. Chroniques et enquêtes insolites » (Presses universitaires de Rennes, 2023) et, en codirection : « Les Champions dits de couleur entre mythes et réalité. La construction médiatique de l’altérité, années 1860-années 1930 » (Presses universitaires de Rennes, 2024) et « Olympisme, une histoire du monde » (La Martinière, 2024).

Archives de Rennes 18 Avenue Jules Ferry, Rennes, France Rennes 35700