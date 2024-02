Popular Science Lecture – The Dark Side of the Universe online Montpellier, mardi 27 février 2024.

Popular Science Lecture – The Dark Side of the Universe Le Prof. Hervé Dole explorera la manière dont nous concevons l’histoire de l’Univers, fondée sur une confrontation entre la théorie et les observations. Mardi 27 février, 13h00 online Entrée sur inscription sur le site web EUGLOH

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-27T13:00:00+01:00 – 2024-02-27T14:00:00+01:00

Fin : 2024-02-27T13:00:00+01:00 – 2024-02-27T14:00:00+01:00

Afin de rendre la science accessible à tous, l’Alliance EUGLOH a le plaisir de vous inviter à la prochaine « Popular Science Lecture » portant sur l’histoire fascinante de l’Univers.

Au cours de cette présentation, le Prof. Hervé Dole, Vice-président de l’université Paris-Saclay en art, culture, science et société, explorera la manière dont nous concevons l’histoire de l’Univers, fondée sur une confrontation entre la théorie et les observations.

Quelle est l’histoire et le contenu de l’Univers ? Peut-on comprendre la présence et la formation des galaxies actuelles ? Que sont les énigmatiques « matière noire » et « énergie noire » ? Comment les mesurer ?

En plus de répondre à ces interrogations, il présentera des images provenant de missions spatiales récentes telles que Planck, JWST et Euclid.

online online Montpellier Croix d’Argent Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.eugloh.eu/events/series-of-popular-science-lectures »}]

univers histoire