L’encre balayée se mêle à la douceur du papier Poppypress, 1 avril 2023, Toulouse. L’encre balayée se mêle à la douceur du papier 1 et 2 avril Poppypress Mettez les mains dans le cambouis – amusez vous avec l’impression traditionnelle Venez visiter notre atelier, faire tourner nos vieilles presses. Écoutez les histoires d’un vieux typographe (qui est presque aussi vieux que nos machines, psssssss ne dites rien…)

Est singulier ce qui est unique, mais aussi ce qui est extraordinaire, étonnant, atypique. La singularité, comme la discrétion se cultivent. En un lieu où des machines centenaires, des mains, des couleurs donnent une âme aux papiers, une expression unique aux messages, une épaisseur aux objets. Impressions singulières où se conjuguent savoirs-faire ancestraux et créations contemporaines.

L'imprimerie typographique est plus que jamais actuelle sous les doigts de Katalin Pula chez Poppypress – Directrice artistique inspirée et imprimeuse artisanale engagée dans des projets uniques et haut de gamme.

