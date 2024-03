POPPY FUSEE La Mesón Marseille, samedi 18 mai 2024.

POPPY FUSEE ♫♫♫ Samedi 18 mai, 19h00 La Mesón 13 / 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Tout commence devant MTV. Après le collège, Poppy Fusée, ou Pauline à la ville, rentre chez elle, et se rue devant les clips qui passent à la télé. Elle passe des heures à apprendre les paroles des chansons qu’elle voit défiler sur l’écran. C’est simple, elle baigne dans la Pop culture, celle de Britney Spears et de Shania Twain. Plus tard lui parviennent les influences de son père, entre Lou Reed et Léonard Cohen. Pourtant, elle n’ose pas s’imaginer chanteuse. Pas tout de suite, en tout cas, du fait de sa voix rauque, inhabituelle pour un poupon aux joues roses et aux cheveux blonds. Il faut attendre l’arrivée à l’âge adulte pour que la révélation se fasse.

Sa place, Poppy Fusée semble la toucher du doigt avec Better Place, son premier album, sorti le 19 janvier 2024. L’artiste revient à la langue anglaise : “En français j’écris avec mon cerveau, en anglais j’écris avec mon âme”. Better Place est donc une œuvre qui vient du cœur, là où les sentiments humains se font et se défont sans que nos raisons puissent exercer le moindre contrôle. Better Place est à l’image de nos émotions : des montagnes russes qui ne cessent de monter et descendre jusqu’à ce que l’on accepte de lâcher prise.

