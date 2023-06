Cet évènement est passé Poppie Wave Party Café Oz Rooftop Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Poppie Wave Party Café Oz Rooftop Paris, 11 mai 2023, Paris. Le jeudi 14 septembre 2023

de 18h00 à 23h00

Le jeudi 10 août 2023

de 18h00 à 23h00

Le jeudi 13 juillet 2023

de 18h00 à 23h00

.Public adultes. payant Gratuit avant 21h, puis avec conso = : 20 EUR

Prêt à s'évader ? Rejoins-nous sur le plus grand rooftop que t'aies vu et accroche ta ceinture, Poppie nous embarque dans son univers rétro futuriste le temps d'une soirée. L'afterwork idéal pour décompresser en fin de semaine. Découvrez les sélections house filtrée/future funk de Poppie, une ambiance de départ en vacances comme on aime. Café Oz Rooftop 34 quai d'Austerlitz 75013 Paris Contact : https://cafe-oz.com/rooftop-paris/agenda-soirees.html https://www.facebook.com/events/181830594792384/181830604792383/?ref=newsfeed

