PO’POTE FESTIVAL Chaumont, 15 octobre 2022, Chaumont.

PO’POTE FESTIVAL Centre Ville Chaumont

2022-10-15 – 2022-10-16

Centre Ville Chaumont 52000

Chaumont LA HAUTE-MARNE VOUS RÉGALE !

Ce festival de proximité et gratuit sera animé, sincère, ludique, volontaire et inspirant !

• Animations et dégustations gratuites chez la majorité des producteurs.

• Parcours des Sens : Vovage sensoriel et pédagogique au cour des terres haut-marnaises.

• Initiation au « Grand Repas » animée par Laurent Petit, chef 3 étoiles Michelin.

• Dégustations de bières des brasseurs de la Haute-Marne dans au moins 5 cafés et bars de Chaumont.

• Concerts-terrasses dans les bars du centre-ville avec présentation de bières de production locale.

• Ateliers ludiques pour les enfants.

• Animations diverses dans les rues du centre-ville.

Nous vous réservons également beaucoup de surprises et de nombreuses animations variées et populaires tout au long de ce week-end gourmand !

lahautemarnevousregale@gmail.com

Centre Ville Chaumont

