Café théâtre Tetard, le jeudi 10 mars à 20:00

Dans le cadre du 4ème festival de jazz du mois de mars, voici un duo d’artistes sur le devant de la scène du Têtard Anne-Céline Pic-Savary : Chant Jonathan Soucasse : Piano Un Popopop Duo show, c’est avant tout un répertoire qui fera plaisir à tous, allant de Sinatra à Shakira ! Le tout à leur façon bien à eux : melting-pot de styles et doux mélanges des genres. Parfois 4 chansons en une, Etta James en duo avec Françoise Hardy, Nate King Cole qui s’acoquine à Dr. Dre et bien d’autres joyeuses rencontres ! Un pianiste délirant au jeu et à la musicalité des plus grands, aux envolées virtuoses et à la créativité folle et une chanteuse tantôt délicate et émouvante, tantôt déjantée et dansante, à la voix suave et puissante. Les deux artistes, liés d’une grande complicité, partagent émotions et rires avec leur public, toujours en interaction, et avec énergie, virtuosité, élégance et générosité. Du jazz, de la pop, du standard et du moins standard: voici la recette pour un Popopop show chaud !

A partir de 14,80€

Café théâtre Tetard 33, rue Ferrari 13005 Marseille Marseille Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-10T20:00:00 2022-03-10T23:00:00