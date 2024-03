Poplité Club Convergences 1, Place Evariste Gras La Ciotat, samedi 23 mars 2024.

Poplité ♫♫♫ Samedi 23 mars, 21h30 Club Convergences 1, Place Evariste Gras

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T21:30:00+01:00 – 2024-03-23T23:59:00+01:00

MUSIQUE PERCUSSIVE DU NORDESTE BRESILIEN

Voici une bande de 5 chanteuses / percussionnistes aux genoux sensibles et dynamiques! Leur répertoire inspiré du Nordeste brésilien forme un éventail de cocos traditionnels, célèbres et originaux : de quoi déployer de belles rodas de chants et de danses et emplumer vos oreilles.

https://www.facebook.com/search/top?q=poplit%C3%AA

Entrée 12€ – 8€ pour les adhérents.

Ouverture des portes à 20h30

Places limitées – Pas de réservation

Le Club Convergences est une association qui fonctionne grâce à l’implication de ses bénévoles.

En adhérant à l’association pour 25€ à l’année, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel à 8€ pour tous les concerts, et vous soutenez notre action culturelle et citoyenne

