Fontenay-sous-Bois Le Comptoir Fontenay-sous-Bois, Val-de-Marne Popimane trio Le Comptoir Fontenay-sous-Bois Catégories d’évènement: Fontenay-sous-Bois

Val-de-Marne

Popimane trio Le Comptoir, 23 octobre 2021, Fontenay-sous-Bois. Popimane trio

Le Comptoir, le samedi 23 octobre à 20:45

**Festival Jazz sur Seine** L’ambition de Popimane est de revisiter le répertoire traditionnel ouest-africain. Ouvert aux expérimentations sonores et esthétiques, Dramane Dembele est en quête d’harmonie entre brousse et cité, tradition et modernité. Seul en scène avec ses machines ou en trio avec ses complices, Popimane tisse sa toile, élément par élément, toujours en mouvement, laissant place à l’improvisation et à la création spontanée. Flûte, n’goni, percussions, électronique, batterie, violoncelle, sampleur créent un bal de saveurs acoustiques, jazz, afrobeat, musique mandingue. Avec : Dramane DEMBELE (composition, flûte peule, ngoni, tama sanza, sampleur) Yoann LE DANTEC (violoncelle, modulaire synthétiseur) Mauricio MELO (batterie, samples, bass)

Plein tarif : 16 € / Tarif réduit : 12 € (chômeurs, intermittents, famille nombreuse, étudiants, séniors à partir de 65 ans) / Tarif web : 14€ / Carte pilier (55€) voir conditions / Tarif enfant – 12 ans : 5 € + Pass solidaire

Musiques du monde Le Comptoir Halle Roublot 95 rue Roublot 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois Rigollots, Roublot, Carrières Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-23T20:45:00 2021-10-23T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Fontenay-sous-Bois, Val-de-Marne Autres Lieu Le Comptoir Adresse Halle Roublot 95 rue Roublot 94120 Fontenay-sous-Bois Ville Fontenay-sous-Bois lieuville Le Comptoir Fontenay-sous-Bois