Popeck, Fini de Rire ! – Théâtre de Passy, Paris THEATRE DE PASSY. Un spectacle à la date du 2023-12-31 à 17:00. Tarif : 39.6 à 39.6 euros.

THEATRE DE PASSY PARIS 95 rue de Passy Paris

POPECK

Fini de rire, on ferme !

Le dernier tour de piste de Popeck, à ne surtout pas manquer !

Avec son accent yiddish inimitable, son chapeau melon, son caractère grognon et surtout son humour légendaire, Popeck offre ou plutôt vend (« on n’est pas des sauvages tout de même ! ») un dernier tour de piste car FINI DE RIRE, ON FERME !

C’est maintenant ou jamais ! Retrouvez l’artiste sur scène entouré de ses objets fétiches qui l’ont accompagné toute sa carrière, une guitare, une redingote, un caleçon molletonné, un glaive et une balance, une mégère (pas apprivoisée), un menu de chez Maxim’s etc.

« Réellement populaire sans être jamais vulgaire, et à ce niveau c’est de l’art et du meilleur » (Dominique Jamet)



Durée : 1h25

