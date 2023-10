Cet évènement est passé Menu Eldorado chez Popcup Céramiques de Marcq en Baroeul Popcup Café Céramique – Marcq en Baroeul Marcq-en-Barœul Catégories d’Évènement: Marcq-en-Barœul

Menu Eldorado chez Popcup Céramiques de Marcq en Baroeul
8 – 31 mai 2019
Popcup Café Céramique – Marcq en Baroeul
Marcq-en-Barœul

Vous allez voyager vers le Mexique durant le mois de mai en dégustant Le CROQUE « DON DIEGO » : chili, tomates, cheddar, sauce coriandre Le CROQUE « PIÑA » : curry d'ananas, crème poivrons. La SALADE « FRIDA KHALO » : maïs, haricots rouge, guacamole, tomates, poivrons, mélange quinoa/céréales, crème coriandre. En dessert, le GATEAU « TORTE DEL CIELO MANGUO » : gâteau aux amandes et à la mangue et le CAFÉ « GOLOSO » mousse mangue, boule coco et autres saveurs… Vous retrouverez bien sur à la carte le CROQUE MONSIEUR et la TARTE à l'humeur de Paulette

Vous pouvez réserver une table directement sur notre site http://popcup.fr ou sur notre page Facebook !

Popcup Café Céramique - Marcq en Baroeul
251 rue pasteur Marcq
Marcq-en-Barœul 59700
Nord
Hauts-de-France

