Pop’Cornes Festival Le Russey Le Russey Catégories d’évènement: Doubs

Le Russey

Pop’Cornes Festival Le Russey, 3 juin 2022, Le Russey. Pop’Cornes Festival Le Russey

2022-06-03 18:00:00 – 2022-06-05 02:00:00

Le Russey Doubs Le Russey 17 46 EUR Venez assister à un Festival populaire et cornu !

Festival open-air avec 22 artistes sur trois jours. Au programme : Christophe Maé, Jean Baptiste Guégan, Superbus, Soso Maness, Lofofora, les Négresses vertes et bien d’autres encore.

Billetterie sur le site du festival info@pop-cornes-festival.fr Venez assister à un Festival populaire et cornu !

Festival open-air avec 22 artistes sur trois jours. Au programme : Christophe Maé, Jean Baptiste Guégan, Superbus, Soso Maness, Lofofora, les Négresses vertes et bien d’autres encore.

Billetterie sur le site du festival Le Russey

dernière mise à jour : 2022-04-12 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Le Russey Autres Lieu Le Russey Adresse Ville Le Russey lieuville Le Russey Departement Doubs

Le Russey Le Russey Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-russey/

Pop’Cornes Festival Le Russey 2022-06-03 was last modified: by Pop’Cornes Festival Le Russey Le Russey 3 juin 2022 Doubs Le Russey

Le Russey Doubs