Paris Paris Porte de versailles Paris Popai Awards Paris Paris Porte de versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Popai Awards Paris Paris Porte de versailles, 5 octobre 2021-5 octobre 2021, Paris. Popai Awards Paris

du mardi 5 octobre au jeudi 7 octobre à Paris Porte de versailles

Le concours des POPAI Awards Paris est reconnu dans le monde entier comme la plus grande vitrine des réalisations en marketing point de vente et un concentré d’innovation. Mais plus qu’une »vitrine », c’est un lieu de rencontre et une source d’inspiration pour toute la communauté du marketing point de vente. Cette 57ème édition récompensera les réalisations les plus performantes, créatives ou innovantes en PLV, merchandising, agencement et digitalisation du Point de Vente.

réservé aux professionnels

Communication et Marketing au Point de vente Paris Porte de versailles 1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris Paris Paris 15e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-05T09:30:00 2021-10-05T18:30:00;2021-10-06T09:30:00 2021-10-06T18:30:00;2021-10-07T09:30:00 2021-10-07T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Paris Porte de versailles Adresse 1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris Ville Paris