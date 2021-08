Popa Chubby – It’s a mighty hard road L’Entrepôt, 15 octobre 2021, Le Haillan.

L’Entrepôt, le vendredi 15 octobre à 20:30

**POPA CHUBBY – IT’S A MIGHTY HARD ROAD** Popa Chubby a 30 ans. Sans doute quelques années de moins que son avatar pour l’état civil, Ted Horowitz. Mais on est là pour célébrer les 30 ans de carrière de Popa Chubby, pas pour compter les cheveux blancs sur la tête de Ted. D’ailleurs, il n’en a pas. Pour son anniversaire, c’est lui qui fait le cadeau : un nouvel album It’s a mighty hard road. Popa Chubby a conçu cet album comme un festin festif, qui ne laissera personne sur sa faim. Ni les amateur·rice·s de guitare, ni celles et ceux de mélodies. En plus du guitar-blues à la new-yorkaise auquel il nous a habitué·e·s (c’est-à-dire électrique, éclectique, éclectrique, généreux, énergique et agité), le musicien baisse parfois le volume de sa fidèle guitare pour délivrer quelques ballades et mid-tempos soulful, bons comme une virée sudiste. Popa Chubby a sorti tant d’albums et rempli tant de salles : il n’a plus rien à prouver, juste ses fans à rassasier, le plaisir de jouer à partager ! **Let’s Rock, Popa !** En partenariat avec MUSIQUES DE NUIT & LE ROCHER DE PALMER Plein tarif : 25€ / Tarif réduit : 20€ **[https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/popa-chubby-its-a-mighty-hard-road/](https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/popa-chubby-its-a-mighty-hard-road/)**

