Pop Women Festival Centre des Congrès de Reims 12 Boulevard Général Leclerc Reims

2022-03-10

Reims Marne Le Pop Women Festival, c’est l’événement pop culture au croisement des disciplines artistiques qui met en scène les différentes expressions de la créativité féminine. En plaçant l’émotion au cœur de son projet, le festival souhaite éveiller la curiosité et les consciences ! Partant du constat du manque de visibilité des artistes femmes dans les événements culturels français, le Pop Women Festival se veut un nouveau vecteur en faveur de l’égalité Femmes / Hommes. Cet événement annuel mettra en avant les créatrices issues de la pop culture avec un prisme résolument pluridisciplinaire : des humoristes, autrices de bande dessinée, écrivaines, réalisatrices, actrices, musiciennes, photographes … Par l’invitation d’artistes de renom va être réalisé la promotion d’une prise de parole positive sur la place des femmes dans l’art et la culture. Cet événement se veut artistique, humaniste et inclusif. Il proposera chaque année, au mois de mars, des expositions, des performances, des concerts, des projections, et des tables rondes … Accueil Centre des Congrès de Reims 12 Boulevard Général Leclerc Reims

