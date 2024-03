« Pop-Up » Week-end BD Aix-en-Provence, samedi 13 avril 2024.

« Pop-Up » Week-end BD Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Durant deux jours, retrouvez plus de 30 artistes-auteurs invités, façon pop-up store. Les 13 et 14 avril, les Rencontres du 9e Art investissent Aix-en-Provence et proposent aux visiteurs un grand week-end BD sous forme d’un parcours à travers la ville.

Au programme expositions éphémères, performances, ateliers en tout genre, théâtre de rue, concerts, concert dessiné, rencontres et dédicaces



● La BD au Couvent / place des Prêcheurs

Samedi 13 avril de 10h30 à 19h et dimanche 14 de 10h30 à 18h.

En lien avec la Biennale d’Aix 2024, la Ville met exceptionnellement à disposition des Rencontres du 9e Art, le couvent des Prêcheurs, pour son Pop-Up Week-End BD. Ce lieu, dont les origines remontent à 1272 et qui devenu ensuite un collège dans lequel nombre d’aixois ont étudié, n’est plus ouvert au public depuis 2015. C’est désormais chose faîte avec le Festival qui accueille pour l’occasion en son sein, sa librairie, mais aussi, durant tout le week-end, des auteurs en terrasse pour des dédicaces et rencontres croisées animées par des journalistes de la presse spécialisée.

(L’accès public au couvent des Prêcheurs étant limité, en cas d’affluence, merci de prendre patience.)



● Performances & tatouages au village graphique / Galerie de la Manufacture.

Samedi 13 avril de 13h à 18h et dimanche 14 de 13h à 18h.

Performances à plusieurs mains et visites des expositions avec Ptit Marc, Xavier de Kepper, Nils Bertho, Frédéric Coché et leurs invité.e.s. Et pour ceux qui rêvent d’avoir le Festival dans la peau, les artistes proposent de tatouer les visiteurs qui le désirent, lors d’un atelier flash tattoo, avec des modèles créés exclusivement pour l’événement.



● Les arts dans la rue.

Devant l’entrée du couvent, le Festival s’approprie le parvis des Prêcheurs et laisse le champ libre aux arts de la rue, en compagnie des Cubiténistes.



● Des auteurs en concert.

Entre deux dédicaces, Simon Van Liemt le dessinateur de Ric Hochet sait faire aussi chauffer la guitare, en compagnie de Mathieu Formisano (basse) et de Michel Triai (batterie). Samedi et dimanche, le trio Cold Machine enflamme le parvis des prêcheurs, à deux pas de l’église de la Madeleine. Sûr que leur rock moderne influencé par la scène post-punk anglaise rappellera des souvenirs à certains.



● Des jeux pour tous

Durant ces deux jours, l’association Mistigri, qui organise aussi le festival Les Instants Ludiques, rejoint l’aventure du Pop-Up Week-End BD et sort le grand jeu aux visiteurs, avec une sélection, entre autres animations, de super jeux de société géants, pour petits et grands, à venir découvrir en famille.



● Kafka à la une

L’Allemagne fête cette année le centenaire de la mort de Kafka. Les deux artistes de BD allemands, Katia Fouquet et Jakob Hinrichs, se réapproprient le mythe et le court roman La Métamorphose, pour en proposer une relecture inédite, en compagnie des élèves de l’ESAAIX et des élèves de l’AdBK de Nuremberg, sous la forme d’un journal et d’une exposition à découvrir d’urgence.



● Le Liban à l’honneur.

Clin d’œil des Rencontres du 9e Art au pays invité de la Biennale d’Aix 2024, Le Liban est mis à l’honneur autour d’un journal nouvelle cartographie de Beyrouth entièrement réalisé par la scène graphique émergente libanaise encadrée par Michel Standjofski, avec la complicité de Charles Berberian. Ce Beyrouth raconté par ceux et celles qui y vivent donne aussi lieu à un concert dessiné présenté pour la première fois, dans le cadre Pop-Up Week-End BD, en partenariat avec l’Institut de l’Image.

Concert dessiné Samedi 13 avril à 14h30

ESAAIX (École Supérieure d’Art), 1 Rue Emile Tavan

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)



● Des enfantillages avec Antonin Louchard / Musée des Tapisseries.

Samedi 13 avril de 10h à 12h30 et 13h30 à 17h et dimanche 14 de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

La star du monde de l’édition jeunesse vous propose, durant deux jours, une halte en sa compagnie au Musée des Tapisseries. Antonin Louchard y fait la visite et vous raconte une autre palette de son travail en lien avec l’enfance. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 10:30:00

fin : 2024-04-14 18:00:00

Place des prêcheurs / Cloitre des Prêcheurs / Galerie de la Manufacture / Musée des Tapisseries

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur infos@bd-aix.com

L’événement « Pop-Up » Week-end BD Aix-en-Provence a été mis à jour le 2024-03-07 par Office de Tourisme d’Aix en Provence