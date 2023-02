POP UP tournicoti Civaux Catégories d’Évènement: Civaux

Vienne

POP UP tournicoti, 21 mars 2023, Civaux . POP UP Civaux tournicoti Civaux Vienne tournicoti Civaux

2023-03-21 17:00:00 – 2023-03-21 18:30:00

tournicoti Civaux

Civaux

Vienne Programme semaine nationale de la petite enfance 2023 Livres Pop up sur goût de Pop corn OT Sud Vienne Poitou

tournicoti Civaux Civaux

dernière mise à jour : 2023-02-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Civaux, Vienne Autres Lieu Civaux Adresse Civaux Vienne tournicoti Civaux Ville Civaux lieuville tournicoti Civaux Civaux Departement Vienne

Civaux Civaux Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/civaux /

POP UP tournicoti 2023-03-21 was last modified: by POP UP tournicoti Civaux 21 mars 2023 Civaux tournicoti Civaux Vienne tournicoti Civaux vienne

Civaux Vienne