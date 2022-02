Pop up the local Centre Culturel John-Lennon Eyjeaux Catégories d’évènement: Eyjeaux

Haute-Vienne

Pop up the local

Centre Culturel John-Lennon, 2 avril 2022, Eyjeaux.

Centre Culturel John-Lennon, le samedi 2 avril à 20:30

Les Limougeauds de **Doggy** ont sorti leur dernier album, « Radio TP », au printemps 2019 sur les deux labels indie pop Kocliko Records (Espagne) et Jigsaw Records (USA) et celui-ci a très vite été bien accueilli dans le petit milieu de l’internationale indie pop. Mais malheureusement, le groupe n’a pas vraiment pu le défendre sur scène depuis, pour les raisons que tout le monde connaît. Ils seront donc de retour sur la scène de John Lennon, plus déterminés que jamais ! [En écoute ici](https://kocliko.bandcamp.com/album/kr12-radio-tp) **Fandor**, c’est le dernier projet d’un bordelais fan de noisy pop, de shoegaze, d’indie pop ou encore de lo-fi et de dream pop, qui a déjà assuré les premières parties d’Etienne Daho, The Divine Comedy et de bien d’autres ! Accompagné de son groupe, il sera donc sur la scène du CCM pour présenter son dernier album « En Quatrième Vitesse », paru l’été dernier (Nemo Records / Electric Romeo). [En écoute ici](https://fandor.bandcamp.com/) **Tarif : 3€** Avec l’Association C’est arrivé près de chez nous Les Centres Culturels ne font pas de billetterie pour ce spectacle L’association C’est Arrivé Près de chez Nous refait surface et laisse la scène aux groupes régionaux avec Doggy (Limoges) et Fandor (Bordeaux). Centre Culturel John-Lennon 41, ter route de feytiat, 87000 Limoges Eyjeaux Haute-Vienne

