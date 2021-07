Montbrison Montbrison Loire, Montbrison Pop-Up Store Vintage Montbrison Montbrison Catégories d’évènement: Loire

Pop-Up Store Vintage Montbrison, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Montbrison. Pop-Up Store Vintage 2021-07-17 09:00:00 09:00:00 – 2021-07-17 19:00:00 19:00:00

Montbrison Loire Montbrison So Vintage (friperie éco-responsable) et Rêve d’Antan s’associent pour créer lors d’une journée, une boutique vintage. Vêtements, meubles et objets de décoration, venez chiner dans notre pop-up store green et familial. popup.store.vintage@gmail.com https://www.facebook.com/Pop-up-Store-Vintage-103491312002430 dernière mise à jour : 2021-07-08 par

