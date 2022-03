POP-UP STORE VÉGÉTAL Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

POP-UP STORE VÉGÉTAL Toulouse, 15 avril 2022, Toulouse. POP-UP STORE VÉGÉTAL HÔTEL ALBERT 1ER 5 Rue John Fitzgerald Kennedy Toulouse

2022-04-15 – 2022-04-16 HÔTEL ALBERT 1ER 5 Rue John Fitzgerald Kennedy

L'hôtel Albert 1er accueille dans ces salons, le temps d'un week-end des acteurs et producteurs locaux spécialistes du végétal, l'occasion de rencontres et d'échanges avec des professionnels passionnés. Les Ventes Végétales d'Albert sont la continuité de la démarche de la végétalisation « des fleurs sur mon mur » de la ville de Toulouse et de la volonté de connecter les habitants du quartier avec des producteurs et acteurs locaux . Les partenaires présents seront : Cécile de "Capsule Végétale", Yvon de "Mr Organics", Didier de "À la lumière du jour", Aline de "Les Sauvages", Sophie de "Terres et Ô" et enfin "Lannabelle Atelier Bijoux" ! Les 2 jours seront ponctués d'animations et de conseils, pour décorer votre intérieur, fleurir une jardinière, composer une balconnière de plantes aromatiques… Les familles apprécieront l'atelier « Rempote ton pot' ! » à destination des plus petits pour les sensibiliser au plaisir du jardinage ! (Sur inscription). Décorez votre intérieur, vos balcons et terrasses de plantes et fleurs, venez à la rencontre de producteurs locaux, qui vous transmettrons de précieux conseils. toulouse@hotel-albert1.com +33 5 61 21 17 91 http://hotel-albert1.com/les-ventes-vegetales-dalbert/?fbclid=IwAR3u-fINVubWyBbT8NT2meG7Zc7MKYawTghQJ72_dsG5xtJWEoXlvEuLpIc

