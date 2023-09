Pop Up Store Octobre Rose Hôtel Le Grand Quartier Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le samedi 21 octobre 2023

de 13h00 à 17h30

.Tout public. gratuit Un joli pop up store au cœur de Paris en l’honneur d’octobre rose. En ce mois d’octobre, My Artist Place te propose de venir passer une douce après-midi créative en l’honneur d’octobre rose. Nous organisons un pop up store à l’hôtel Le Grand Quartier le samedi 21 octobre de 13h à 17h30. Tu pourras y découvrir les créations d’artisans et créateurs locaux ainsi que les rencontrer pour échanger directement avec eux ! Un joli évènement à ne surtout pas manquer Et si tu hésites encore, l’entrée est gratuite, alors réserve-vite ta place ! PS : si tu es artisan ou créateur et que tu souhaites exposer, ça se passe par ici https://bit.ly/45VKfjC Hôtel Le Grand Quartier 15 rue de Nancy 75010 Paris Contact : https://www.myartistplace.com/ bonjour@myartistplace.com https://bit.ly/3R4lf4W

My Artist Place Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Hôtel Le Grand Quartier Adresse 15 rue de Nancy Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Hôtel Le Grand Quartier Paris latitude longitude 48.8723289821634,2.35843202209028

