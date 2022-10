Pop-up store marché des créateurs Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

2022-10-15 11:00:00 – 2022-10-16 18:00:00

Bouches-du-Rhne Marseille 1er Arrondissement L’Atelier 59 accueille un pop-up d’artistes et créateurs, regroupant artistes et artisans basés sur Marseille.

Une sélection mode homme femme, accessoires, céramiques, punch needle, résines, arty et déco, avec de la musique et de quoi se rafraichir. Deux jours pour découvrir des créateurs 100% made in Marseille! ai-pantaia@outlook.fr Atelier 59 59 boulevard de la Libération Marseille 1er Arrondissement

