Pop-up Store de Fêtes H.THEORIA & co
Atelier H.THEORIA, 9 décembre 2021, Paris.

Pop-up Store de Fêtes H.THEORIA & co

du jeudi 9 décembre au dimanche 12 décembre à Atelier H.THEORIA

H.THEORIA ouvre les portes de son nouvel atelier parisien et le transforme en pop-up store pour les fêtes de fin d’année ! Tous les jours de 11h à 20h, les amateurs de spiritueux, fins connaisseurs ou curieux découvreurs, pourront venir partager une rencontre avec les créatrices de la marque et déguster les 4 liqueurs de la collection disponibles à la vente : Cuir Lointain, Electric Velvet, Amour Matador et Midi Fauve. 4 ateliers pour une expérience insolite Participation payante – Tarif : 15€ 8 places disponibles par atelier | Pass sanitaire requis Inscription sur [www.htheoria.com](http://www.htheoria.com) Au cœur de cet espace, la maison H.Theoria co-animera avec d’autres marques invitées, 4 ateliers sensoriels pour partager leurs univers de création : De la bouche à l’oreille avec Coquilles Vides Samedi 11 décembre, 16h Jeu de transformation et inspirations iodées… le coquillage s’accorde aux cocktails comme il s’accroche à nos oreilles. Un atelier hors norme pour un cadeau sur-mesure à offrir ou à s’offrir. Olfaction & création avec Voyages Imaginaires Mercredi 15 décembre, 19h Sentir, interpréter… une rencontre autour du processus créatif qui réunit liqueurs et parfumerie. Cockails création avec Maison Sassy Samedi 18 décembre, 16h Composition et dégustation… apprendre à réaliser 2 cocktails de Noël à base de cidre et de calvados, qui surprendront les invités du réveillon. L’Art et la Matière avec l’Atelier H.Theoria Dimanche 19 décembre, 16h Composer, recomposer, (se) raconter… la liqueur au service de l’art ou l’art au service de la liqueur ? Rendez-vous pour un atelier collage qui séduira les plus créatifs.

Entrée libre, ateliers payant sur inscription

La maison de liqueurs sensorielles ouvre les portes de son nouvel atelier pour des moments de rencontres, de dégustations avec les créatrices et des marques partenaires d’exceptions

Atelier H.THEORIA 13 cité Dupont – 75011 Paris Paris Quartier Saint-Ambroise



2021-12-09T11:00:00 2021-12-09T20:00:00;2021-12-10T11:00:00 2021-12-10T20:00:00;2021-12-11T11:00:00 2021-12-11T20:00:00;2021-12-12T11:00:00 2021-12-12T20:00:00