Cesson-Sévigné Campus de Beaulieu : Hall des associations (bâtiment 43) Cesson-Sévigné, Ille-et-Vilaine Pop Up Store Campus de Beaulieu : Hall des associations (bâtiment 43) Cesson-Sévigné Catégories d’évènement: Cesson-Sévigné

Ille-et-Vilaine

Pop Up Store Campus de Beaulieu : Hall des associations (bâtiment 43), 2 décembre 2021, Cesson-Sévigné. Pop Up Store

Campus de Beaulieu : Hall des associations (bâtiment 43), le jeudi 2 décembre à 12:00

Sweats, T-shirts, gourdes, et d’autres produits sont mis en vente dans des boutiques éphémères, sur les campus rennais, pour permettre à la communauté universitaire de porter les couleurs de l’Université de Rennes 1. Le jeudi 2 décembre, rendez-vous sur le campus de Beaulieu – hall des associations, au niveau du point Relais Infos. Goodies et tarifs consultables sur le [portail des étudiants](https://etudiant.univ-rennes1.fr/pop-store-universite-de-rennes-1) et le [portail du personnel](https://personnel.univ-rennes1.fr/boutique-ephemere-des-objets-promotionnels-de-luniversite). Vous souhaitez acquérir un produit aux couleurs de l’université ? RDV sur les boutiques éphémères de l’Université de Rennes 1 Campus de Beaulieu : Hall des associations (bâtiment 43) Allée de beaulieu, Rennes Cesson-Sévigné Écopôle Sud-Est Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-02T12:00:00 2021-12-02T13:30:00

Détails Catégories d’évènement: Cesson-Sévigné, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Campus de Beaulieu : Hall des associations (bâtiment 43) Adresse Allée de beaulieu, Rennes Ville Cesson-Sévigné lieuville Campus de Beaulieu : Hall des associations (bâtiment 43) Cesson-Sévigné