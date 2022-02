Pop-up Rhapsodie – Théâtre du Rugissant Les Roches, 10 mars 2022, Montreuil.

Pop-up Rhapsodie – Théâtre du Rugissant

du jeudi 10 mars au samedi 12 mars à Les Roches

Un “piano-castelet” et quatre voix féminines s’accordent en fantaisies pour raconter l’intime, le féminin, et ces lignes de faille qui sont aussi l’endroit de la révolution. Pop-up Rhapsodie est un tour de chant marionnettisé pour quatre voix féminines, chansons polyphoniques illustrées en marionnettes dans un piano à queue-castelet qui s’ouvre comme une boîte de pandore, laissant échapper toutes nos folies marionnettiques. Symphonie vocale et visuelle parlant de l’intime, de la femme, de ces « Lignes de faille » que l’on se transmet de génération en génération, que l’on porte malgré nous dans un patrimoine inconscient. La faille, cet endroit sensible où tout peut basculer est aussi l’endroit de la révolution. De Pandore aux sorcières modernes, nous interrogeons notre capacité à transcender, à être alchimiste de nos vies. Une création à la croisée du son et de l’image, imprégnée de surréalisme et d’arts premiers. Marionnettistes – chanteuses : Steffie Bayer, Tamara Incekara, Sarah Mahé Musicienne – chanteuse : Natacha Muet Son et lumière : Francis Lopez Création collective Musique*, direction artistique : Natacha Muet Formes animées et graphisme : Steffie Bayer Paroles* : Natacha Muet, Cyrille Atlan et Vladimir Vidal Avec l’aide de Sarah Mahé *Sauf Youkali : Kurt Weil – Roger Fernay Arrangements électro : Vladimir Vidal Construction livre pop-up : Fanette Chavent Scénographie : Arnaud Vidal Aide à la construction : Tamara Incekara, Soline Lecourbe, Valentin Hassler, Arthur Pons, Anzu Costumes et tissus : Magali Castellan, Elsa Dewitte et Gaëlle Pasqualetto Un grand merci à Cyrille Atlan, Patricia Ferrara, Patrice Cuvelier et Paz Tatay pour leur regard bienveillant Soutiens Ville de Graulhet (81). Marionnettissimo,Tournefeuille (31). Usinotopie, Vielmur-sur-Tarn (31). La Chartreuse, CNES de Villeneuve-lèz-Avignon (34). La Lisière, centre de résidence pour les arts en espace public, Bruyères-le-Châtel (91). La fabrique à Mimont, Cannes (06). Ecole-Abbaye de Sorèze (81). Théâtre du Colombier, Les Cabannes (81). Théâtre des sources, Fontenay-aux-roses (92). Région Occitanie. Spedidam.

Tarifs : 4/6 € sur réservation

Marionnettes et musique

Les Roches 19 rue Antoinette 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-10T15:30:00 2022-03-10T16:30:00;2022-03-12T15:30:00 2022-03-12T16:30:00