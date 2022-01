POP UP RHAPSODIE Théâtre du Puits Manu,Beaugency Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

Loiret

POP UP RHAPSODIE Théâtre du Puits Manu,Beaugency, 29 avril 2022, Beaugency. POP UP RHAPSODIE

Théâtre du Puits Manu, Beaugency, le vendredi 29 avril à 20:30

Un piano à queue “pop-up” qui s’ouvre comme une boîte de pandore accompagne un tour de chant marionnettisé pour quatre voix féminines en polyphonie. De ce piano/castelet s’échappent toutes sortes de folies marionnettiques et visuelles. Dans une symphonie vocale et visuelle, ces chanteuses-marionnettistes parlent d’intime, de la femme, de ces “lignes de faille” que l’on transmet de génération en génération, que l’on porte malgré nous dans un patrimoine inconscient. La faille, cet endroit sensible où tout peut basculer et qui est aussi l’endroit de la révolution… Une création à la croisée du son et de l’image, imprégnée de surréalisme et d’arts premiers. Le Théâtre du Rugissant nous offre un spectacle follement humain, libre et exaltant.

8€ ou 12€

POP UP RHAPSODIE Théâtre du Puits Manu,Beaugency Beaugency , Mail Beaugency La Patière Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-29T20:30:00 2022-04-29T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Beaugency, Loiret Autres Lieu Théâtre du Puits Manu,Beaugency Adresse Beaugency , Mail Ville Beaugency lieuville Théâtre du Puits Manu,Beaugency Beaugency Departement Loiret

Théâtre du Puits Manu,Beaugency Beaugency Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaugency/