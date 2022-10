Pop-Up Rhapsodie

Pop-Up Rhapsodie, 15 octobre 2022



2022-10-15 – 2022-10-15 EUR 12 Pop-up Rhapsodie est un tour de chant marionnettique dans un piano pop-up, chansons polyphoniques illustrées en marionnettes dans un piano à queue qui s’ouvre comme une boîte de pandore laissant s’échapper toutes sortes de pop-ups et de marionnettes. Symphonie vocale et visuelle parlant de l’intime, de la femme, de ces lignes de failles que l’on se transmet de génération et génération, que l’on porte malgré nous dans un patrimoine inconscient. La faille, cet endroit sensible où tout peut basculer, est aussi l’endroit de la révolution. De Pandore aux sorcières modernes, les rugissantes interroge ici notre capacité à transcender, à être alchimiste de nos vies. Une création à la croiseé du son et de l’image, imprégnée de surréalisme et d’arts premiers. dernière mise à jour : 2022-10-06 par

