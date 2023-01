POP UP & POP CORN Montmorillon Montmorillon Catégories d’Évènement: 86500

Montmorillon

POP UP & POP CORN Montmorillon, 22 mars 2023, Montmorillon . POP UP & POP CORN Montmorillon 86500

2023-03-22 16:00:00 – 2023-03-22 18:00:00 Montmorillon

86500 Création de carte POP UP et Goûter POP CORN Semaine nationale de la petite enfance 2023 +33 6 10 47 09 67 OT Sud Vienne Poitou

Montmorillon

dernière mise à jour : 2023-01-26 par

Détails Catégories d’Évènement: 86500, Montmorillon Autres Lieu Montmorillon Adresse Montmorillon 86500 Ville Montmorillon lieuville Montmorillon Departement 86500

Montmorillon Montmorillon 86500 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montmorillon/

POP UP & POP CORN Montmorillon 2023-03-22 was last modified: by POP UP & POP CORN Montmorillon Montmorillon 22 mars 2023 86500 Montmorillon Montmorillon 86500

Montmorillon 86500