du lundi 13 décembre au vendredi 31 décembre à Station Ausone

Du 11 au 31 décembre, venez découvrir le Pop-Up Mollat, notre boutique éphémère de Noël, au 8, rue de la Vieille Tour – Station Ausone. >>> Plusieurs dizaines de tickets d'or cachés dans les livres empaquetés >>> Une sélection de 450 titres spéciale Noël >>> univers spécialement concoctés par nos libraires, pour trouver le cadeau idéal selon les goûts et centres d'intérêt de chacun ! >>> Horaires : Du lundi au samedi de 10h à 20h Les dimanches de 11h à 19h Le 24 et 31 décembre de 10h à 19h Fermeture le 25 décembre Conception et réalisation Pop-Up avec @CO-NECT Réalisation Sapin iconique ECV Bordeaux

2021-12-13T10:00:00 2021-12-13T20:00:00;2021-12-14T10:00:00 2021-12-14T20:00:00;2021-12-15T10:00:00 2021-12-15T20:00:00;2021-12-16T10:00:00 2021-12-16T20:00:00;2021-12-17T10:00:00 2021-12-17T20:00:00;2021-12-18T10:00:00 2021-12-18T20:00:00;2021-12-19T11:00:00 2021-12-19T19:00:00;2021-12-20T10:00:00 2021-12-20T20:00:00;2021-12-21T10:00:00 2021-12-21T20:00:00;2021-12-22T10:00:00 2021-12-22T20:00:00;2021-12-23T10:00:00 2021-12-23T20:00:00;2021-12-24T10:00:00 2021-12-24T19:00:00;2021-12-26T11:00:00 2021-12-26T19:00:00;2021-12-27T10:00:00 2021-12-27T20:00:00;2021-12-28T10:00:00 2021-12-28T20:00:00;2021-12-29T10:00:00 2021-12-29T20:00:00;2021-12-30T10:00:00 2021-12-30T20:00:00;2021-12-31T10:00:00 2021-12-31T19:00:00

