Saint-Jean Les Granges Haute-Garonne, Saint-Jean Pop-up Mer et merveilles – Partir en livre Les Granges Saint-Jean Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Saint-Jean

Pop-up Mer et merveilles – Partir en livre Les Granges, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Saint-Jean. Pop-up Mer et merveilles – Partir en livre

Les Granges, le jeudi 15 juillet à 10:00

Plongez dans l’univers des livres pop-up pour créer ensuite une jolie carte « Petit poisson » ou « Joli voilier » En famille à partir de 6 ans Saint-Jean Les Granges 33 ter route d’Albi, 31240 Saint-Jean Saint-Jean Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-15T10:00:00 2021-07-15T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Saint-Jean Étiquettes évènement : Autres Lieu Les Granges Adresse 33 ter route d'Albi, 31240 Saint-Jean Ville Saint-Jean lieuville Les Granges Saint-Jean