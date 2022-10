Pop Up Menace // Underground Canopy x Jxy Breez La Petite Halle Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le samedi 15 octobre 2022

de 21h00 à 00h00

. gratuit

Après la sortie du premier album “Bluestaeb & S. Fidelity Present Underground Canopy” (MENACE – 2020) d’Underground Canopy (UC), le groupe a pu prendre le temps de se remettre à la composition avec une nouvelle approche. Durant ce processus d’introspection, le groupe parisien a pu travailler de nouvelles couleurs, et des codes musicaux plus subtils… Avec l’arrivée du batteur Raphaël Henry, et de Christopher Johnson à la guitare, UC a enregistré et filmé une session live riche de 4 nouvelles compositions à la fin de 2020, grâce à l’invitation du Centre des Arts d’Enghien-les-Bains, et de SENSE. Ces clips, filmés en plans-séquences par Romain Lalire, encapsulent les digressions d’UC, voyageant de leurs grooves influencés par le hip-hop, vers de nouveaux territoires musicaux. Le résultat final, l’EP «Séquences : Live Session», est une ôde aux esthétiques cinématographiques, et au temps suspendu. Il s’agit d’un témoignage audiovisuel de l’évolution du groupe. Dans cette période marquée par l’incertitude, mais néanmoins pleine d’espoir, que nous réserve le futur ? Dj Set de Jxy Breez et Midori La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris

Pop Up Menace // Underground Canopy x Jxy Breez

