Pop-up Les Éphé-mères Dinard, 21 mai 2022, Dinard.

Pop-up Les Éphé-mères Merci Monsieur 28 Rue du Maréchal Leclerc Dinard

2022-05-21 – 2022-05-21 Merci Monsieur 28 Rue du Maréchal Leclerc

Dinard Ille-et-Vilaine

Un événement local de créatrices au cœur du concept-store Merci monsieur. nLa fête des mères approche et vous avez l’impression d’avoir déjà écumé toutes les idées de cadeau : parfum, foulard, bouquet de fleurs fraîches. Cette année vous souhaitez lui offrir un cadeau tendance et original… On vous invite au pop-up LES EPHEMERES ! Vous y retrouverez des bijoux fait-main, de la maroquinerie, des accessoires, des chaines de lunettes, de la céramique et des fleurs séchées. Un véritable rendez-vous humain à Dinard qui met en avant les créatrices locales dans une ambiance chaleureuse et conviviale. À quelques jours de la fête des mères, nos créatrices vous proposeront des créations originales made in Bretagne pour faire le plein d’idées de cadeaux à offrir (ou pour se faire plaisir). Venez goûter, prendre un verre en terrasse et dénicher le cadeau idéal pour votre maman chérie ! nNous vous donnons rendez-vous les samedis 21 et 28 mai prochain de 15h à 19h au 28 rue du Maréchal Leclerc chez Merci monsieur.

bonjour@mercimonsieur.fr +33 6 83 24 78 08

Merci Monsieur 28 Rue du Maréchal Leclerc Dinard

