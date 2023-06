Lutte contre l’abandon des animaux Pop-up Fernand Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Lutte contre l’abandon des animaux Pop-up Fernand Bordeaux, 10 juin 2023, Bordeaux. Lutte contre l’abandon des animaux 10 et 11 juin Pop-up Fernand Gratuit Tu peux venir les soutenir les samedi 10 et dimanche 11 juin 2023. Boutique éphémère : vente de nourriture et d’accessoires pour animaux de compagnie grâce à notre partenaire Animalis. Boîte solidaire : dépôt de matériel ou de nourriture afin d’en faire dons aux associations de l’agglomération bordelaise oeuvrant pour les animaux. Le Solipa : monnaie solidaire qui permettra aux personnes les plus modestes d’acheter de la nourriture en échange d’heures de bénévolat auprès des associations locales qui ont besoin de tous les bras disponibles pour prendre soin des animaux. Marche solidaire le dimanche :

Le dimanche 11 juin, à 10 heures, Solidarité-Peuple-Animal donne rendez-vous aux Bordelais pour un départ groupé à 10h30, en famille, en duo, en solo, avec ou sans chien.

La Marche des croquettes a pour but de collecter des repas pour les animaux des refuges.

