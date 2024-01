VENUS VNR + SOLAL ROUBINE pop up du label Paris, mercredi 12 juin 2024.

VENUS VNR + SOLAL ROUBINE Le duo de pop Venus VNR, fondé par un ex-Thérapie Taxi, a été découvert puis signé par le label de Stupeflip en 2019. Mercredi 12 juin, 20h00 pop up du label entrée payante : 10,10€

Début : 2024-06-12T20:00:00+02:00 – 2024-06-12T22:30:00+02:00

Fin : 2024-06-12T20:00:00+02:00 – 2024-06-12T22:30:00+02:00

Ils sortent un 1er EP éponyme réalisé par Alexandre Zuliani (Thérapie Taxi, Le vrai Michel), puis Idéal Turfu réalisé par Valentin Marceau (Pierre de Maere, Suzane, 47 Ter).

Après une tournée de Festivals et de SMAC en 1ère partie, ils collaborent avec Spider Zed, Bagarre et le Noiseur sur des singles. Le duo se retrouve ainsi en couverture des playlists Vice Versa sur Spotify et Hit Français sur Apple Music et cumule + de 2 millions de streams.

Leur 1er album «Anomalie» sort en 2022, porté par Un Plan Simple ils participent à des émissions comme Culture Box, Basique, Côté Club, et leurs titres sont diffusés sur des médias comme France Inter, Europe 2, Fip ou C Star.

Suite à leur récente signature avec l’éditeur et distributeur Alter K, le duo est retourné en studio pour créer la suite de son histoire. Toujours aussi sincère avec des influences musicales pop teintées de rock et d’indie. Leur nouvel EP sortira en Mars 2024.

pop up du label 14 Rue Abel, 75012 Paris Paris 75012 Quartier des Quinze-Vingts Île-de-France

