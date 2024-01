VENUS VNR SOLAL ROUBINE – VENUS VNR CONCERT PARIS SOLAL ROUBINE POP UP DU LABEL Paris, mercredi 12 juin 2024.

MERCREDI 12 JUIN – 20HLE POPUP! DU LABEL – PARISVENUS VNR• Pop qui clashe- FRVéritable caméléon de la pop qui s’empare des codes qui l’inspirent pour créer des histoires et des refrains qui prennent aux tripes. Fondé par un ex-Therapie Taxi et découvert par le label de Stupeflip le groupe porte un regard acerbe sur notre monde. C’est franc, délicat… et diablement addictif !https://linktr.ee/venusvnrSOLAL ROUBINE • Chanson pop – FROriginaire de la banlieue sud de Paris, Solal Roubine a baigne´ dans la musique de`s son plus jeune a^ge gra^ce a` un pe`re chanteur qui lui transmet un gou^t certain pour la pop et la ne´o-soul. Si certains appliquent a` la chanson une poe´sie douce, Solal lui donne un impact impertinent, un sourire, un rai de lumie`re assume´ qui contraste le tout. Apprivoise´ la me´lancolie en lui retirant la tristesse, voila` l’identite´ de cet anti-he´ros de la chanson franc¸aise.https://ffm.bio/solal-roubinePop Up du Label :14, rue Abel – Paris 75012

Tarif : 12.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-06-12 à 20:00

POP UP DU LABEL 14 RUE ABEL 75012 Paris 75