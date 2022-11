POP UP DECEMBER – MARCHÉ DU LEZ

2021-02-20 11:00:00 – 2022-11-26 19:00:00 Ne manquez pas le Pop-Up December du marché du Lez ! ►À l’occasion de la nouvelle édition, l’Agence Synerg-In et l’Agence Couture s’unissent pour vous accueillir sur ce nouveau format de Marché de Noël.

Des concepts créatifs et artistiques pour proposer une offre innovante aux visiteurs. Donnez au public, l’occasion d’offrir des cadeaux originaux et insolites pour les fêtes de Noël.

Notre objectif est de soutenir les acteurs de nos régions qui participent à créer ensemble la magie de Noël. Cette année, un accent caritatif et solidaire sera mis en avant avec un collectif d’associations, exemple La Croix Rouge, demandant aux parents et enfants de participer à un effort solidaire de collecte de cadeaux et vêtements pour les plus démunis. Aussi, un week-end dédié aux enfants avec le Pop-Up Kids, proposant des animations et activités.

Des Pop-Up Stands de créateurs revendeurs locaux proposeront des cadeaux insolites et authentiques. Infos:

