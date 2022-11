Pop-up de Noël: Garnements : Le vestiaire partagé des bébés engagés ! Pop-up de Noël Garnements Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Entrée Libre.

Un concept store de location de vêtements pour bébés à venir découvrir à Bordeaux : Une jolie sélection de marques comme Bobo Choses, Poudre Organic, Mini Rodini, Apaches Collections… Pop-up de Noël Garnements 17 rue de la vieille Tour 33000 Bordeaux Triangle d’Or Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine Garnements est un concept store de location de vêtements et accessoires pour bébés. OUI à la location pour une mode plus durable, mais sans mettre de côté l’amour des belles pièces et des belles matières ! Le fonctionnement est simple : une boutique en ligne, donnant accès

aux collections des plus jolies marques de prêt-à-porter pour enfant

de 0 à 36 mois. (Mini Rodini, Bobo Choses, Poudre Organic, Apaches

collections, Marsou…) Le mot d’ordre : simplicité avec une location à la carte, sans limite de

durée, et une assurance anti-tracas. Envie de simplement découvrir notre concept ou d’offrir un cadeau de noël Mode et responsable? Nous vous donnons rendez-vous pour notre pop-up de noël du 9 au 11 décembre prochain au 17 rue de la vieille tour à Bordeaux !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-09T10:00:00+01:00

2022-12-11T19:00:00+01:00 Marie Vaubourgeix

