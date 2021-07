EymoutiersEymoutiers Eymoutiers Eymoutiers Eymoutiers, Haute-Vienne Pop-up culturel – Militer Eymoutiers Eymoutiers EymoutiersEymoutiers Catégories d’évènement: Eymoutiers

Haute-Vienne

Pop-up culturel – Militer Eymoutiers Eymoutiers, 1 août 2021, EymoutiersEymoutiers. Pop-up culturel – Militer 2021-08-01 – 2021-08-01

Eymoutiers Haute-Vienne Eymoutiers Eymoutiers Rdv. à 15h au pré Lanaud. Gratuit. Resa.: 05 55 69 27 81 Théâtre et éduc pop’. Public adulte. +33 5 55 69 27 81 Rdv. à 15h au pré Lanaud. Gratuit. Resa.: 05 55 69 27 81 dernière mise à jour : 2021-07-09 par OT d’ Eymoutiers

Détails Catégories d’évènement: Eymoutiers, Haute-Vienne Autres Lieu Eymoutiers Eymoutiers Adresse Ville EymoutiersEymoutiers lieuville 45.73873#1.74499