Pop-Up Cinéma Amiens, 17 août 2022, Amiens.

Pop-Up Cinéma

Amiens Somme

2022-08-17 – 2022-08-28

Amiens

Somme

AMIENS MÉTROPOLE

DU 17 AU 28 AOÛT

• JARDIN ARCHÉOLOGIQUE DE ST-ACHEUL

ENTRÉE 10 RUE RAYMOND GOURDAIN

MERCREDI 17 AOÛT, DÈS 6 ANS

15h-18h : ateliers pour tous (cinéma préhistorique et Atelier Fabrique ton thaumatrope)

19h30-21h : Pique-nique en musique avec Gloups, fanfare festive. Surprises marionettiques de la Cie les Invisibles

21h : CHICKEN RUN. Film d’animation de Peter Lord et Nick Park (1h24, 2000)

• PARC DU GRAND-MARAIS

JEUDI 18 AOÛT, DÈS 7 ANS

19h30-21h : Pique-nique en musique avec Gloups, fanfare festive

21h : SPACE JAM. Film de Joe Pytka (1h28, 1997)

• PARC DE LA HOTOIE

VENDREDI 19 AOÛT

19h30-21h : Pique-nique en musique avec La Banda…Max, fanfare festive

21h : LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS. Film d’animation de Samuel Tourneux (1h23,2021)

• PARC ST-PIERRE

ENTRÉE RUE ELOI MOREL

SAMEDI 20 AOÛT

13h30-21h : Pique-nique en musique avec Pop corn 007, orchestre de rue funky et décalé. Surprises marionettiques de la Cie les Invisibles

21h : CALAMITY JANE, UNE ENFANCE DE MARTHA JANE CANNARY. Film d’animation de Rémi Chayé et Fabrice De Costil (1h22-2020)

DIMANCHE 21 AOÛT

19h30-21h : Pique-nique en musique avec Pop corn 007, orchestre funky et décalé

21h : LES MOTS DE TAJ. Film documentaire de Dominique Choisy (1h58-2021)

• CAMON

LUNDI 22 AOÛT

MARAIS AUX BOEUFS

18h : Visite patrimoniale – RDV devant l’église

19h – 21h : Pique-nique en musique avec La Guinguette à roulettes, quatuor qui swingue dans une caravane. Surprises marionettiques de la Cie les Invisibles

21h : YESTERDAY, comédie musicale de Danny Boyle (1h57,2019)

• SALEUX

MARDI 23 AOÛT

PARC MUNICIPAL, RUE JEAN CATELAS

18h : Visite patrimoniale – RDV devant l’église

19h-21h : Pique-nique en musique avec La Guinguette à roulettes, quatuor qui swingue dans une caravane.

21h : UN DIVAN À TUNIS, film de Manele Labidi (1h29,2020)

• DURY

MERCREDI 24 AOÛT

PARC DU PETIT CHÂTEAU

18h : Visite patrimoniale – RDV devant l’église

19h-21h : Pique-nique en musique avec La Guinguette à roulettes, quatuor qui swingue dans une caravane.

21h : CINÉMA PARADISO, film de Giuseppe Tornatore (1h58,1988)

• QUERRIEU

JEUDI 25 AOÛT

PARC DU CHÂTEAU

18h : Visite patrimoniale – RDV devant l’église

19h-21h : Pique-nique en musique avec La Guinguette à roulettes, quatuor qui swingue dans une caravane.

21h : ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES, film de Caroline Vignal (1h37,2020)

• REMIENCOURT

VENDREDI 26 AOÛT, DÈS 6 ANS

18h : Visite patrimoniale – RDV devant le château

19h-21h : Pique-nique en musique avec La Guinguette à roulettes, quatuor qui swingue dans une caravane.

21h : RATATOUILLE, film d’animation de Brad Bird (1h50,2007)

• GRATTEPANCHE

SAMEDI 27 AOÛT, DÈS 5 ANS

TERRAIN DE FOOTBALL

17h : On peut conter sur nous, spectacle de théâtre masque de la Cie Art Tout Chaud

18h : Visite patrimoniale – RDV devant l’église

19h-21h : Pique-nique en musique avec La Guinguette à roulettes, quatuor qui swingue dans une caravane.

21h : PONYO SUR LA FALAISE, film d’animation de Hayao Miyazaki (1h41, 2008)

• LA CITADELLE D’AMIENS

DIMANCHE 28 AOÛT, DÈS 8 ANS

19h-21h : Pique-nique en musique avec la Pop street fanfare morceaux pop !

21h : RETOUR VERS LE FUTUR, film américain de Robert Zemeckis (1h56, 1985

https://www.amiens.fr/Liens-utiles/ete-2022/Pop-up-cinema

Amiens

