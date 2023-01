POP UP CAKE Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux Catégories d’Évènement: 86320

Lussac-les-Châteaux

POP UP CAKE Lussac-les-Châteaux, 24 mars 2023, Lussac-les-Châteaux . POP UP CAKE Lussac-les-chateaux Lussac-les-Châteaux 86320

2023-03-24 09:30:00 – 2023-03-24 11:30:00 Lussac-les-Châteaux

86320 Programme semaine nationale de la petite enfance 2023 OT Sud Vienne Poitou

Lussac-les-Châteaux

dernière mise à jour : 2023-01-26 par

Détails Catégories d’Évènement: 86320, Lussac-les-Châteaux Autres Lieu Lussac-les-Châteaux Adresse Lussac-les-chateaux Lussac-les-Châteaux 86320 Ville Lussac-les-Châteaux lieuville Lussac-les-Châteaux Departement 86320

Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux 86320 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lussac-les-chateaux/

POP UP CAKE Lussac-les-Châteaux 2023-03-24 was last modified: by POP UP CAKE Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux 24 mars 2023 86320 Lussac-les-Châteaux Lussac-les-chateaux Lussac-les-Châteaux 86320

Lussac-les-Châteaux 86320