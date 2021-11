POP UP BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE CÉRAMIQUE Liverdun, 10 décembre 2021, Liverdun.

POP UP BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE CÉRAMIQUE Ville médiévale Lavoir Grand Rue, rue du couchant Liverdun

2021-12-10 19:00:00 – 2021-12-11 21:00:00 Ville médiévale Lavoir Grand Rue, rue du couchant

Liverdun Meurthe-et-Moselle Liverdun

L’Association de céramistes POTES AU FEU ouvre une boutique éphémére les 10, 11 et 12 décembre 2021.

A Liverdun dans la ville médiévale, le Lavoir de la Flie transformé en boutique accueille le public de 11h à 19h du vendredi au dimanche. Une nocturne est prévue le samedi 11 décembre jusqu’à 21h00!

A l’approche des fêtes de fin d’année, les POTES AU FEU toujours volontaires et bien allumés, ont décidé de s’agiter dans le frais décembre pour illuminer vos fêtes de fin d’année et accueillent la production de plus de 20 céramistes, venez découvrir leurs créations!

Pièces céramiques du quotidien et œuvres originales, moment d’art et d’échanges avec les artisans et les artistes.

Les céramistes se relaient pour vous accueillir pendant ces trois journées. Une expo inédite prendra ses aises sur les murs du Lavoir-Boutique…

Une promenade en Ville médiévale? Une trouvaille et des surprises au Lavoir? … on s’active fort aux fours et au Lavoir ces jours-ci pour concocter un moment magique comme les PAFs en ont le secret. Joli mois de décembre en perspective!

+33 6 20 09 86 36 http://www.potesaufeu.art/

POTES AU FEU

