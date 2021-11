Liverdun Lavoir de la Flie,ville médiévale Liverdun, Meurthe-et-Moselle POP UP boutique éphémère céramique Lavoir de la Flie,ville médiévale Liverdun Catégories d’évènement: Liverdun

**10-11-12 décembre 2021** **POP UP boutique éphémère céramique au Lavoir de la Flie** Les POTES AU FEU céramistes toujours volontaires et bien allumés, s’agitent dans le frais décembre et accueillent la production de plus de 20 céramistes dans leur boutique éphémère. Au Lavoir, il s’agit de faire des trouvailles, des emplettes de Noël, de parler art et artisanat, enfin de se balader en ville médiévale. Une expo inédite prendra ses aises sur les murs du Lavoir-boutique… **Ne manquez pas la nocturne prévue samedi 11 décembre jusque 21h !** _LIVERDUN, Lavoir de la Flie, ville médiévale – 10-11-12 décembre 2021 – 11h-19h – nocturne samedi 11 – Entrée libre – contact 06 20 09 86 36_

