Pop-up Blow’ in Lion galerie-boutique éphémère Lion-sur-Mer, 17 septembre 2021, Lion-sur-Mer.

Pop-up Blow’ in Lion galerie-boutique éphémère 2021-09-17 10:00:00 10:00:00 – 2021-09-22 18:00:00 18:00:00

Lion-sur-Mer Calvados Lion-sur-Mer

Les Journées Européennes du Pa.Matrimoine ne concernent pas que le patrimoine bâti et l’architecture… Le mobilier, la décoration, la mode… sont autant d’univers aux savoir-faire riches et diversifiés qu’il y a d’hommes et de femmes pour les faire vivre.

Lors de cette 38è édition, placée sous le signe du “Patrimoine pour tous”, Blow’in Lion vous donne rendez-vous les 18 et 19 septembre à la Galerie d’art Le Trianon à Lion-sur-Mer pour venir à la rencontre et échanger avec ces artistes et artisan.e.s de talents. De 10h à 18h !

Blow’ in Lion c’est l’histoire d’une pop-up store qui vous invite à dénicher des pièces uniques d’artisan.e.s d’art de talent. Installés en Normandie, engagés dans une démarche responsable et durable, les 11 personnalités, sélectionnées pour l’originalité et la qualité de leur savoir-faire, auront de quoi vous faire chavirer. Mobiliers, objets tournés, bijoux, créations textiles mode et maison, arts graphiques, céramiques, des pièces d’exceptions à découvrir durant 6 jours.

Source : Blow’in Lion

https://www.blowinnormandie.fr/

