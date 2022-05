POP ROCK STATION EN CONCERT, 10 juillet 2022, .

POP ROCK STATION EN CONCERT

2022-07-10 – 2022-07-10

Duo mixte avec Aurore au chant et Franck à la guitare et au chant. Ce duo propose de revivre les plus grands morceaux des groupes et artistes pop et rock tels que Depeche Mode, Simple Minds,Tina Turner, Prince, The Eagles, Blondie, Police et bien d’autres ! Un véritable voyage temporel.

21h – Port de Plaisance (CARNON)

Renseignements : 04 67 50 51 15

dernière mise à jour : 2022-05-08 par