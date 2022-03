Pop Poésie Maen Roch, 19 mars 2022, Maen Roch.

Pop Poésie Saint-Étienne-en-Coglès Laussandiere Maen Roch

2022-03-19 – 2022-03-19 Saint-Étienne-en-Coglès Laussandiere

Maen Roch Ille-et-Vilaine Maen Roch

Dans le cadre des Printemps des poètes et pour l’ouverture du festival Pop Poésie, le groupe XXI venu de Nantes donne un concert de poésie-rock. Entre les guitares électriques et le timbre d’un bandonéon-électro, notre monde moderne s’écrie ici de ses dérives avec un romantisme sombre et amoureux.

Textes poétiques de Gaël Le Vaillant mis en musique avec le groupe nantais XXI avec Fred Spoutnik, bandonéon électro, Gérard Chardron, guitares et Andy Lefevbre, batterie.

Apportez de quoi boire et laissez vous porter dans cette poésie-rock.

levaillantgael@gmail.com +33 6 22 50 61 82 https://infolocale.ouest-france.fr/artistes/la-grosse-bertha-480499/evenement-maen-roch-festival-pop-poesie-7480945

Dans le cadre des Printemps des poètes et pour l’ouverture du festival Pop Poésie, le groupe XXI venu de Nantes donne un concert de poésie-rock. Entre les guitares électriques et le timbre d’un bandonéon-électro, notre monde moderne s’écrie ici de ses dérives avec un romantisme sombre et amoureux.

Textes poétiques de Gaël Le Vaillant mis en musique avec le groupe nantais XXI avec Fred Spoutnik, bandonéon électro, Gérard Chardron, guitares et Andy Lefevbre, batterie.

Apportez de quoi boire et laissez vous porter dans cette poésie-rock.

Saint-Étienne-en-Coglès Laussandiere Maen Roch

dernière mise à jour : 2022-03-15 par