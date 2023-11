Fête d’hiver de Studio Franceschi POP – Plateforme Ouverte au Public Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône Fête d’hiver de Studio Franceschi POP – Plateforme Ouverte au Public Arles, 16 décembre 2023, Arles. Fête d’hiver de Studio Franceschi Samedi 16 décembre, 17h00 POP – Plateforme Ouverte au Public Entrée libre pour les élèves et leurs parents, adhésion à pris libre pour les autres. Des groupes ados, des groupes adultes et les lauréats 2023 de Class’rock montent sur la scène de Pop et vous proposent de faire la fête d’hiver, celle où les groupes font un premier point sur leurs avancées. POP – Plateforme Ouverte au Public 1 rue Ferdinand de Lesseps, 13200 Arles Arles 13200 Les Alyscamps Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « studiofranceschi13200@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

