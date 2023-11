Golden Comedy All Star POP – Plateforme Ouverte au Public Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône Golden Comedy All Star POP – Plateforme Ouverte au Public Arles, 19 novembre 2023, Arles. Golden Comedy All Star Dimanche 19 novembre, 17h00 POP – Plateforme Ouverte au Public 15€-20€ Syphax, en Maître de Cérémonie, inaugurera le premier dimanche stand-up à Pop Arles avec un plateau d’humoristes surprise et une scène délirante pour tous les âges (ou presque…). Retrouvez des artistes confirmés et les humoristes de demain avec en première partie la star montante arlésienne : Ernest Rius. Le saviez-vous ?

Ils sont passés au Golden Comedy Club : Kyan Khojandi, Paul Mirabel, Melha Bedia, Fabrice Eboué, Noom Diawara, Yassine Belattar, Amelle Chahbi, Roman Frayssinet, Samia Orosemane, Yacine Belhousse, Tania Dutel, Samuel Bambi, Felix Dhjan, Edgar-Yves, Lenny Mbunga, Jason Brokerss, Seb Mellia, Wahid, Hakim Jemili, Nick Mukoko, Redouane Bougheraba, Tania Dutel, Jonathan O’Donnell, Timothé Poissonnet, Walid Sax, Elodie Arnould, Pierre Thevenoux, Tareek, Certe Mathurin, Djamel Kaïbou, et tant d’autres. Événement co-organisé avec Baz’art et Golden Comedy Production Infos Pratiques :

19 novembre 2023 – 17h

Plein tarif : 20€

Tarif réduit : 15€

Tarif groupe (20 personnes) : 18€

Billetterie : https://bazbillet.com/evenement/golden-comedy-club-2/

Site POP : https://pop-arles.fr/

Pop Arles

1 rue Ferdinand de Lesseps

13200 Arles

